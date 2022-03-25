زيلينسكي يتصل بالسيسي.. والرئاسة المصرية تصدر بيانا

2022/03/24 | 23:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المصرية، الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي"أطلع السيسي على آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات".

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