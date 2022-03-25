2022/03/25 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c4x_-rwn26Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السامرائي: البيت الشيعي سيدخل العراق في أزمات خطيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السامرائي: البيت الشيعي سيدخل العراق في أزمات خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).