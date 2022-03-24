"اكتسب خبرته في سوريا".. من هو جزار ماريوبول الأوكرانية؟

2022/03/25 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتهم قائد عسكري روسي رفيع المستوى بارتكاب جرائم فظيعة في الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى بات يوصف بأنه "جزار ماريوبول".

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