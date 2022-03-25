2022/03/25 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن رئيس منظمة أحياء لأغاثة مرضى الثلاسيميا، عامر الجميلي، اليوم الخميس، عن تسجيل نحو 30 الف مصاب بالثلاسيميا في العراق.وقال الجميلي في تصريح لبرنامج واجب الصراحة الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "معاناة مرضى الثلاسيميا بدأت منذ عام 2013، اذا بدأنا نسجل اصابات يومية بمرض الثلاسيميا، وهناك قرابة 30 ألف إصابة في العراق".وأضاف أن "شراء دواء الثلاسيميا من الاسواق يكلف المريض 1500 دولار، كما أن دواء الثلاسيميا يكاد يكون معدوما في الاسواق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل نحو 30 الف مصاب بالثلاسيميا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل نحو 30 الف مصاب بالثلاسيميا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).