تفاصيل اللقاء بين خالد سلطان هاشم ووفد الديمقراطي الكردستاني برئاسة ريبر أحمد

2022/03/25 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث القيادي في المشروع الوطني العراقي النائب خالد سلطان هاشم، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة المرشح لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد أهمية تشكيل حكومة قادرة على تطبيق القانون.وذكر المكتب الإعلامي للنائب خالد سلطان هاشم، عبر بيان تلقته “ايرث نيوز” اليوم الجمعة، أنه “تم التأكيد على ضرورة أدامة التواصل بين جميع الأطراف لتشكيل […]

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