العراق على موعد مع أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

2022/03/25 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير توقعات الطقس، الخميس، إلى أن بعض المناطق ستشهد أمطاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة. وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له على الفيسبوك، إنه "في البداية موجة غبار خفيفة تتأثر به بعض مناطق البلاد وهي على مشارف مناطق الجنوب وهناك موجة غبار أيضا خفيفة وهي قريبة على المناطق الوسطى وحركتها سريعة وسبق أن ذكرت لكم بأن الجفاف هو المسيطر حتى الآن والتربة مفككة وأي نشاط في الرياح تحدث موجات غبار وربما سنعتاد على موجات الغبار الفترة القادمة".



وأضاف أنه "خلال 24 ساعة القادمة جبهة قطبية باردة تتأثر بها مناطق شرق البحر المتوسط والبلاد تتجدد معها الفعالية الجوية على أغلب مناطق شمال البلاد الموصل دهوك أربيل السليمانية وكركوك تصاحبها تساقط الثلوج الخفيفة في المرتفعات الجبلية وخلال مساء الجمعة تتركز فرص الأمطار على السليمانية وأربيل ودهوك وتستمر فرص الأمطار هناك عدة ايام بشكل متقطع".



وأكد أن "فرص الأمطار تشمل المنطقة الغربية صباح الغد وتزداد فترة الظهر والعصر تكون رعدية أحياناً ثم تتحرك السحب الممطرة عصر ومساء الجمعة لتشمل صلاح الدين وديالى وربما تشهد بعض المناطق الوسطى زخات أمطار خفيفة وربما تصاحبها رياح هابطة مثيرة للغبار وتبقى الفرصة متغيرة ولا ننسى التغيرات السريعة التي تحدث في مثل هذا الوقت من كل عام".



وأوضح الأسدي أن "باقي المناطق من المتوقع أن تشهد أجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة"، لافتاً إلى أن "رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الوسطى وغرب البلاد تنشط في غرب البلاد مع فرصة للغبار".



وأكد أن "درجات الحرارة ستنخفض بشكل أكثر الليلة ويوم غد وذلك بسبب كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض الحرارة تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم بعدها متوقع موجة حارة تسيطر على أجواء البلاد".



وبحسب الأسدي فان "الخرائط المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة إضافة إلى درجات الحرارة ظهر يوم غد الجمعة".





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