ائتلاف المالكي يكشف الهدف من جلسة البرلمان يوم السبت

2022/03/25 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، عن الهدف من عقد البرلمان العراقي جلسته يوم السبت المقبل، بمقاطعة قوى الإطار التنسيقي.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الكل يعرف ان عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، دون حضور ومشاركة قوى الاطار التنسيقي، ليس صعبا، بل غير ممكن، فهذه القوى ومن معها من حلفاءه يملكون الثلث الضامن المعطل لهذه الجلسة".

وبين الحمامي أن "الهدف من الإصرار على عقد هذه الجلسة مع مقاطعة قوى الإطار التنسيقي، هو تفتيت وتهميش وإضعاف صوت المكون الأكبر في العراق".

وتابع: "نحن نأمل ان تكون هناك حلول واتفاقات في الساعات الأخيرة قبل عقد الجلسة".

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