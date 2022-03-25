من برلين إلى بئر السبع، موعظة ودماء - جواد بولس

2022/03/25 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس من كتاب "الفاشية، مقدمة قصيرة جدًا" للكاتب كيفن باسمور.



عظة لجميعنا ولأعضاء القائمة الاسلامية الموحدة في الكنيست أيضًا."عقدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان الألماني السابق، الرايخستاغ، في دار أوبرا "كرول" في وسط برلين يوم 23/3/1933 .



بعد أن دمّر حريق مبنى الرايخستاغ قبل بضعة أسابيع.



وداخل القاعة تدلّى علم ضخم يحمل رمز الصليب المعقوف.



وكي يتمكن النواب من الدخول إلى القاعة كان عليهم أن يتحملوا الا ......





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