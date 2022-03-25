مهاجم الفيحاء السعودي يُقصي إيطاليا من المونديال

2022/03/25 | 01:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق منتخب مقدونيا الشمالية المعجزة وأطاح بالمنتخب الإيطالي بطل أوروبا من التنافس على مقعد التأهل لكأس العالم قطر 2022، بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.والتقى منتخب إيطاليا ومقدونيا الشمالية في ملعب باربيرا باليرمو بالدور نصف النهائي للملحق المؤهل لمونديال قطر.وشهد الشوط الأول محاولات عديدة من هجوم إيطاليا عن طريق إيموبيلي وباريلا ولكن بدون […]

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