للمرة الثانية تواليا.. إيطاليا خارج مونديال قطر بهدف قاتل

2022/03/25 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستغيب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً، وذلك بعدما صدمتها مقدونيا الشمالية بفوز قاتل 1-صفر الخميس على أرضها في باليرمو، فيما بلغت البرتغال نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوزها على ضيفتها تركيا 3-1 في بورتو.

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