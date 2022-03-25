السيد الصدر: من المعيب أن يترك العراق وشعبه بلا حكومة

2022/03/25 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنه من المعيب أن يترك العراق وشعبه بلا حكومة.وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "يوم السبت ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم ومن المعارضة الوطنية وقفة مشرفة من اجل شعبهم".وأضاف أنه "من المعيب أن يترك العراق وشعبه بلا حكومة".

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