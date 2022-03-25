كوريا الشمالية تعلن إطلاق

2022/03/25 | 01:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، عن إطلاق "صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونغ -17".

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