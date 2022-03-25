2022/03/25 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب العراقي على الاماراتي بهدف مقابل لاشيء في تصفيات المونديال وتعزز فرص العراق اكثر ، وبارك حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، فوز منتخبنا الوطني على نظيره الإماراتي، مشيرا إلى أنه كان ردا حاسما على قرار نقل المباراة من ملاعبنا إلى ارض محايدة.وقال الزاملي في تدوينة له على “تويتر” “نبارك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعزز فرصه للمونديال بفوزه على الامارات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعزز فرصه للمونديال بفوزه على الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).