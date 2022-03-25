الشيطان في التراث الديني - باسم عبدالله

2022/03/25 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله يحفل التراث الديني الكثير من المعتقدات والافكار التي تجمعت عبر التاريخ في اذهان الشعوب وحولت تلك المعتقدات الى طقوس وتقاليد، وبسبب كونها معتقدات تحولت الى صراع من اجل ابقائها في العقول وجعل الآخرين يؤمنون بها، فنشأ الصراع بين الشعوب، حتى الفينا تلك المعتقدات تحولت الى مؤسسات دينية ودور للعبادة.



في الحضارة اليونانية كان للإرث الديني نصيبه من الوهم والخيال، فكانت كلمة الشيطان Diamon التي تعني إله اص ......





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