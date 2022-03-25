2022/03/25 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_ناجي افتتاحية موقع ميدوزا يوم 24 /2ترجمة : محمد ناجيأعلن فلاديمير بوتين الليلة الماضية بدء "عملية عسكرية خاصة" في دونباس .



غالباً ما تستخدم السلطات الروسية هذه الصيغة من العبارات الملطفة لإخفاء ما هو واضح ، فتسمي قصورها "الفنادق" ، وتطلق على أعضاء المعارضة السياسية اسم "المتطرفين" ، وتصف الصحفيين المستقلين بأنهم "عملاء أجانب" .



ومع ذلك ، فإننا نؤمن بتسمية الأشياء كما هي : لقد بدأت روسيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا للحرب … * - محمد ناجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا للحرب … * - محمد ناجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).