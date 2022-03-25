بسبب سوريا وكوريا الشمالية.. عقوبات أمريكية على كيانات في روسيا والصين

2022/03/25 | 02:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على 5 أفراد وكيانات في روسيا وكوريا الشمالية لدعمهم برنامج الصواريخ لبيونغ يانغ.

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