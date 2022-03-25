أولويات الدبلوماسية الأميركية في العراق

2022/03/25 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو دور الولايات المتحدة في دعم الحكومة العراقية لتعزيز الديمقراطية؟

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