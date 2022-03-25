2022/03/25 | 03:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – ناشدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنروج في بيان مشترك الخميس حركة طالبان “العودة” عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان.وقالت القوى الغربية في بيانها إنها تطالب الحركة الإسلامية المتشدّدة بأن “تعود بصورة عاجلة” عن القرار الذي اتّخذته الأربعاء وأغلقت بموجبه المدارس الثانوية في وجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وبروكسل ودول غربية تناشد طالبان “العودة” عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن وبروكسل ودول غربية تناشد طالبان “العودة” عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).