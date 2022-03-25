زعيم كوريا الشمالية يعلق على التجربة الصاروخية الجديدة لبلاده

2022/03/25 | 04:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، إن الصاروخ الباليستي الجديد الذي أطلقته بلاده "يظهر قوة الردع النووية لبيونغ يانغ"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

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