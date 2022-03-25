2022/03/25 | 04:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سون هيونغ مين (وسط) يحتفل بعد التسجيل لكوريا الجنوبية في مرمى إيران © ا ف ب جونغ يوون جي سيول (أ ف ب) – تصدّرت كوريا الجنوبية المجموعة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 بفوزها على ضيفتها إيران 2-صفر الخميس، وذلك بعد أن ضمنا التأهل سابقاً، فيما أشعل العراق الصراع على الملحق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران والعراق يُشعل الصراع على الملحق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران والعراق يُشعل الصراع على الملحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).