أوكرانيا: موسكو تنقل مئات الآلاف من المدنيين إلى روسيا قسرا

2022/03/25 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأوكرانية إن موسكو "تنقل مئات الآلاف من المدنيين قسرا من المدن الأوكرانية إلى روسيا"، حيث قد تستخدمهم "كرهائن" للضغط على كييف.

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