مفهوم الزكاة في القرآن 

2022/03/25 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسائل الكثيرون عن "الزكاة" وما هو مفهومها في القرآن الكريم خاصة أن تفاصيل دفعها لم تذكر ولو مرة واحدة في كتاب الله.

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