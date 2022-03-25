بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

2022/03/25 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

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