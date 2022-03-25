إحداها في دولة عربية.. واشنطن تتهم 4 عملاء روس باختراق المئات من شركات الطاقة

2022/03/25 | 06:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، الخميس، لائحة اتهامات ضد 4 أشخاص روس، بينهم 3 ضباط استخبارات، قالت إنهم شنوا حملات قرصنة استهدفت المئات من شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم من عام 2012 إلى عام 2018.

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