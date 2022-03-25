بلجيكا تخصّص مليار يورو إضافيا لتعزيز قدراتها الدفاعية

2022/03/25 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البلجيكية، الخميس، تخصيص مليار يورو إضافي لزيادة قدراتها الدفاعية دعماً للجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي الذي يعزّز جناحه الشرقي منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا قبل شهر.

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