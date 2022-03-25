فيديو يظهر لغة جسد جونسون بقمة الناتو حول غزو روسيا لأوكرانيا يثير تفاعلا

2022/03/25 | 07:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو أحدهما يظهر لغة جسد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وتعليق زعيم المعارضة البريطانية السابق، نايجل فراج.

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