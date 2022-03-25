تفاعل على ما كتب بورقة أمام بايدن وحديثه عن نقص غذاء حقيقي باعتبار روسيا وأوكرانيا

2022/03/25 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأول كان بورقة أمامه "لأسماء صحفيين" ممن سيستقبل منهم أسئلة.

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