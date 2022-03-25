واشنطن تعلق على مشاركة إيران في معرض الدوحة للدفاع

2022/03/25 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحت الولايات المتحدة، الخميس، بإمكانية فرض عقوبات بعد مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض دفاعي بالعاصمة القطرية الدوحة وعرض طهران معدات عسكرية فيه.

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