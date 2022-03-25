2022/03/25 | 07:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لن تحقق هدفها المتمثل في تقويض الاقتصاد الروسي.وقال انتونوف، في تصريح صحفي، إنه “لن تحقق الضربات المتسلسلة للعقوبات أهدافها المنشودة، ولن تنجح في إركاع الشعب الروسي.لن يتمكن أحد من إجبارنا على التضحية بخيرات الوطن الأم من […]

ظهرت المقالة أنتونوف: العقوبات الأمريكية ضد روسيا لن تحقق أهدافها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنتونوف: العقوبات الأمريكية ضد روسيا لن تحقق أهدافها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنتونوف: العقوبات الأمريكية ضد روسيا لن تحقق أهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).