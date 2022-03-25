أستراليا تدرج رئيس بيلاروس وابنه وزوجته على قائمة العقوبات

2022/03/25 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لمساندته موسكو في موقفها من الأزمة الأوكرانية.وبحسب بيان أصدرته وزارة خارجية أستراليا، تم فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وأفراد أسرته، وعلى “مروجي البروباغاندا الروس”.وذكر البيان أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، تم إدراج ابن الرئيس البيلاروسي فيكتور وزوجته غالينا […]

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