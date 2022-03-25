الفرق بين العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة - إلهامي الميرغني

2022/03/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني بعد تفجر كل موجة غلاء يثور الجدل حول العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة ويحدث خلط في المفاهيم ينعكس علي مدي وعي الحركة العمالية بحقوقها في الأجر العادل الكافِ لتغطية نفقات المعيشة.



لذلك رأيت أهمية توضيح الفرق بين المفهومين: العلاوة الدورية وإعانة غلاء المعيشة أو علاوة غلاء المعيشة أو العلاوة الاجتماعية وفقاً لتسمياتها المختلفة علي إمتداد تاريخ مصر.



مهم جدا لكل العمال والموظفين واصحاب المعاشات فهم ......





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