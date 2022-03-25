اتحاد السكري الدولي: عدد المصابين بالسكري قد يبلغ عام 2045 نحو 700 مليون شخص

2022/03/25 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرتفع عدد المصابين بمرض السكري في العالم بوتائر غير مسبوقة ويمكن أن يزداد عددهم بعد انتهاء وباء فيروس كورونا بنسبة 20%.ويعود سبب ذلك إلى تغيرات طرأت في الأونة الأخيرة علي نمط حياة البشر الذين وجدوا أنفسهم يتحركون أقل ويأكلون أكثر.وقد تجلت تلك الظاهرة بصورة خاصة في فترة وباء فيروس كورونا حين […]

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