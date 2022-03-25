هل تتضرر علاقات قطر مع روسيا بسبب تزويد أوروبا بالغاز؟.. وزير الطاقة القطري يجيب

2022/03/25 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN تحدث وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي حول إمداد أوروبا بالغاز، وتأثير ذلك على علاقات الدوحة مع موسكو في ظل تفاقم الأزمة لاسيما بعد فرض عقوبات غربية شديدة على قطاع الطاقة الروسي، وردًا على سؤال طرحته الزميلة، بيكي أندرسون، قال الكعبي "إن استبدال أوروبا للغاز الروسي أمر غير ممكن عمليًا".

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