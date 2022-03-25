الوكالة الدولية تحذر من قصف قرية يقيم فيها طاقم محطة تشيرنوبيل النووية

2022/03/25 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "قلقها" بعد أن حذّرت أوكرانيا من قصف القوات الروسية لبلدة يعيش فيها تقنيون يعملون في محطة تشيرنوبيل النووية.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنّ أوكرانيا أبلغتها "بأنّ القوات الروسية تقصف نقاط تفتيش أوكرانية في مدينة سلافوتيتش حيث يعيش العديد من العاملين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية القريبة منها، ما قد يعرّضهم للخطر".

وقال مدير الوكالة الذرية رافاييل غروسي إنّ "الحادث جاء بعد أيام قليلة من تمكّن الموظفين الفنيين في محطة تشيرنوبيل أخيراً من التناوب والذهاب إلى منازلهم في سلافوتيتش لأخذ قسط من الراحة بعد عملهم نحو أربعة أسابيع متواصلة".

وسيطرت القوات الروسية على تشيرنوبيل في 24 شباط، لكنّ فريقاً من نحو 100 فني أوكراني واصلوا عملهم في المنشأة النووية.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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