المعارك تستعر في أوكرانيا.. وكييف تبدأ الهجوم المضاد

2022/03/25 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت أوكرانيا طائرات هليكوبتر روسية كانت متوقفة في الجنوب وزعمت، الخميس، أنها دمرت سفينة تابعة للبحرية في بحر آزوف، فيما قصفت قواتها قافلة إعادة إمداد روسية في الشمال الشرقي. كما زعم مسؤولون غربيون وأوكرانيون إحراز تقدم في القتال العنيف حول العاصمة كييف.

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