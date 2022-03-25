2022/03/25 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا، عن معارضته للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ووصف الوزير البرازيلي، هذه العقوبات، بأنها غير قانونية وشدد على أنها تنتهك مصالح الدول التي تستفيد وتستخدم الموارد الروسية.وأضاف الوزير، في حديث نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ البرازيلي: “لا توافق البرازيل […]

ظهرت المقالة البرازيل تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).