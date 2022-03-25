البرازيل تعلق على إقصاء روسيا من مجموعة العشرين

2022/03/25 | 08:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد رأينا بروز مبادرات في هيئات دولية مختلفة تهدف إلى طرد روسيا.

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