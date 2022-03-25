اندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في بغداد

2022/03/25 | 08:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع بعدد من المحال التجارية ضمن منطقة بغداد الجديدة".

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