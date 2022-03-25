زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان

2022/03/25 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت مديرية الأرصاد الجوية في اليابان، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة اليوم الجمعة في شمال شرق البلاد.وشددت المديرية، في بيانها، على أنه لا يوجد خطر بحدوث تسونامي بسبب الهزات الأرضية.وأشار البيان، إلى أن مركز الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة فوكوشيما، ووقعت بؤرته على عمق حوالي 50 كلم تحت قاع […]

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