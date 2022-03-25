البرتغال تقترب من مونديال قطر

2022/03/25 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حافظ المنتخب البرتغالي لكرة القدم على فرصته قوية في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بقطر من خلال تأهله إلى نهائي الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة بفوزه الثمين على نظيره التركي 3-1 الخميس في الدور قبل النهائي بالمسار الثالث للملحق.ويلتقي المنتخب البرتغالي في نهائي هذا المسار يوم الثلاثاء المقبل […]

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