الولايات المتحدة “منزعجة” من مشاركة إيران في معرض الدفاع القطري

2022/03/25 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن خيبة أملها وانزعاجها من مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض الدفاع في قطر.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين، وعلى ما يبدو أيضا أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، في معرض الدوحة للدفاع في قطر”.وأضاف: “نرفض رفضا […]

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