وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة مفاجئة إلى الهند

2022/03/25 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بزيارة مفاجئة إلى نيودلهي، في زيارة هي الأولى لمسؤول صيني رفيع المستوى إلى الهند منذ المناوشات التي وقعت على حدود البلدين في عام 2020.وذكرت وسائل إعلام هندية، أنه لم يكن هناك إعلان رسمي عن الزيارة، لا في بكين ولا في نيودلهي.فيما قالت مصادر إن وانغ سيلتقي […]

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