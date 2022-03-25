محمد صلاح يستنفر جماهير المنتخب المصري برسالة

2022/03/25 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، رسالة إلى الجماهير المصرية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة الليلة مع السنغال ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.ونشر صلاح صورة لاستاد القاهرة والجماهير تملؤه بالكامل، عبر حسابه على إنستغرام، صحبها بتعليق: “محتاجينكم بكره”.وتقام المباراة اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، الذي […]

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