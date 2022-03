2022/03/25 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت السنوات الأخيرة اختراقات علمية مثيرة، يمكن أن تساعد البشرية على التخلص من ملايين أطنان النفايات البلاستيكية التي تنتجها سنويا.وتشير مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أن خطر النفايات البلاستيكية يكمن في أنها تتحلل إلى آلاف الدقائق الصغيرة وتحرر مواد كيميائية خطرة منها غير معروفة للعلماء.وهذه المواد تنتقل […]

ظهرت المقالة اكتشاف إنزيم يمكن أن يحدث ثورة في تدوير البلاستيك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف إنزيم يمكن أن يحدث ثورة في تدوير البلاستيك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف إنزيم يمكن أن يحدث ثورة في تدوير البلاستيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).