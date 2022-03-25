قبل انعقادها.. الاطار التنسيقي يتحدث عن نصاب جلسة غد السبت- عاجل

2022/03/25 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني المنضوي بالاطار التنسيقي رحيم العبودي، اليوم الجمعة، عقد جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "الحديث عن وجود عدد من النواب الذي يمكنهم من عقد جلسة البرلمان السبت المقبل، غير صحيح، اذ أن رهان الحوار هو الذي يجب ان يبقى بين الفرقاء السياسيين".

وأضاف، ان "البيت الشيعي لازال منقسم واذا ولدت حكومة دون احد اطراف البيت الشيعي وهو أضعاف للمكون وسيكون بوابة بان يحكم الاغلبية هم الاقلية ".

وشدد على ضرورة "الرهان على الكتلة الأكبر (الكتلة الشيعية) ويجب أن نقدم مصالح البلد قبل المصالح الشخصية ، مشيرا الى، ان "من الصعوبة عقد جلسة البرلمان السبت المقبل ومن يتحدث من الديمقراطي وغيرهم عن وجود عدد كافي لعقد تلك الجلسة ما هو الا وسيلة ضغط".

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