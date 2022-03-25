الكشف عن تفاصيل التعاون التجسيسي والاقتصادي بين كردستان واسرائيل عبر “كار”  

2022/03/25 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب السابق الكردي غالب محمد، الجمعة، عن تفاصيل التعاون الاسرائيل الكردي، مبينا التعاون وصل الى حد تبادل المعلومات الاستخبارية مع الكيان الصهيوني فضلا عن بيع 40% من نفط الاقليم لصالح الاحتلال.وقال محمد في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “التعاون بين اسرائيل والحكومة في اقليم كردستان ليس بالجديد وهناك تعاون تجسسي وعسكري […]

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