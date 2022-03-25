2022/03/25 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الزميلة كريستيان امانبور من CNN فيديو مقابلة سابقة أجرتها مع مادلين أولبرايت التي شغلت بالسابق منصب وزيرة الخارجية الأمريكية والسبب وراء ارتدائها دبوس (قطعة تشبك على الملابس وعادة ما تكون علم الدولة التي يمثلها الشخص باللقاءات الرسمية)

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