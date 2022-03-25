اختفاء غريب ومفاجئ لوزير الدفاع الروسي.. ماذا حدث له؟

2022/03/25 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام الأولى للحرب، كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على مرأى من الجميع - الوجه القديم والمعروف للجيش.الآن، في الأسابيع الأخيرة، كان مختفيًا تقريبًا.

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