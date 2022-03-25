من الرؤوس النووية للصواريخ الباليستية.. الترسانة العسكرية لكوريا الشمالية

2022/03/25 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نمت الترسانة العسكرية لكوريا الشمالية بشكل سريع خلال عهد الرئيس، كيم جونغ أونغ، لا سيما البرنامج النووي والصاروخي.

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