القبض على ٦ مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/03/25 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ستة مطلوبين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “نفذت المفارز والدوريات التابعة لمراكز الشامية والصلاحية والمهناوية حملة للبحث عن المطلوبين بهدف تنفيذ مذكرات أوامر القاء القبض”.واضافت انه “أسفرت الحملة عن القاء القبض […]

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